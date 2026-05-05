Belve Crime 2026 interviste a Rina Bussone Roberto Savi e Katharina Miroslava

Martedì 5 maggio alle 21 torna Belve Crime, il programma condotto da Francesca Fagnani e prodotto da Fremantle. In questa puntata sono previste interviste a Rina Bussone, Roberto Savi e Katharina Miroslava. La trasmissione si occupa di approfondimenti su casi criminali e storie di attualità legate a fatti di cronaca. La puntata sarà trasmessa in diretta e disponibile in differita.

Torna Belve Crime, ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle. Appuntamento per martedì 5 maggio, alle 21.20, su Rai 2 con l’intervista a Rina Bussone. Fagnani intervista colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini per esplorare il lato oscuro dell’animo umano. Sullo sgabello di Belve Crime siederà chi ha incontrato il male. Perché è autore del reato, perché ne è testimone o perché ne è stato accusato, a volte ingiustamente. Le altre interviste di Belve Crime sono a Roberto Savi (intervistato nel carcere di Bollate) e Katharina Miroslawa. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Belve Crime 2026, interviste a Rina Bussone, Roberto Savi e Katharina Miroslava Notizie correlate Gli altri ospiti sono Roberto Savi e Rina BussoneA una settimana dalla fine di Belve 2026, Francesca Fagnani torna in prima serata alle 21. Roberto Savi a Belve Crime: “Dietro la Uno Bianca c’erano i servizi segreti”Roberto Savi torna a parlare pubblicamente e lo fa per la prima volta in televisione, nel programma Belve condotto da Francesca Fagnani su Raidue. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Torna Belve Crime, in onda dal 5 maggio: anticipazioni e ospiti prima puntata; Belve Crime - S2026E1 - Puntata del 05/05/2026 - in diretta su Rai Premium 06/05/2026 alle 21:20; Belve Crime, la Rai chiede di più: Fagnani si allunga (senza Garlasco). Ma l'ospite più atteso non c'è; Belve Crime torna in tv, tutti gli ospiti dello spin-off di Francesca Fagnani. Belve Crime 2026 con Francesca Fagnani su Rai2: ospiti della prima puntata del 5 maggioBelve Crime 2026, il programma di interviste di Francesca Fagnani, torna su Rai2: ospiti della prima puntata del 5 maggio ... superguidatv.it Roberto Savi a Belve Crime, famiglie delle vittime gelate dall'intervista al capo della Banda della Uno BiancaRoberto Savi, membro della Banda della Uno Bianca, è tra gli intervistati di Francesca Fagnani a Belve Crime: reazione dei familiari delle vittime. virgilio.it Roberto Savi, uno dei nomi più tristemente noti della cronaca italiana, torna sotto i riflettori televisivi. L’ex poliziotto, capo della banda della Uno Bianca, è tra gli ospiti di “Belve Crime”, lo spin-off del programma condotto da Francesca Fagnani, che approfondis - facebook.com facebook Roberto Savi a Belve Crime: “Dietro la Uno Bianca c’erano i servizi segreti” x.com