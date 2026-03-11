Grosseto si colloca al 50esimo posto nella classifica nazionale dell’indice del clima, secondo i dati del Sole 24 Ore basati su rilevazioni di 3B Meteo dal 2015 al 2025. La città si trova a metà classifica e le ondate di calore degli ultimi anni hanno influenzato il risultato complessivo. La valutazione considera diversi parametri climatici raccolti nel decennio.

Grosseto, 11 marzo 2026 – Grosseto si posiziona al 50esimo posto nella classifica nazionale dell’indice del clima, elaborata dal Sole 24 Ore su dati 3B Meteo relativi al periodo 2015-2025. Con un punteggio di 606,6, la provincia mostra un quadro climatico complesso, con luci e ombre, che la colloca a metà della graduatoria tra i 107 capoluoghi italiani. Tra i parametri più positivi spiccano il soleggiamento, al 12° posto e la circolazione dell’aria, 15° in Italia, con 15,8 giorni annui di aria stagnante ridotta, che favorisce comfort termico e ventilazione naturale. Anche la brezza estiva si conferma un punto a favore: Grosseto è 20° per nodi medi di vento tra luglio e settembre, con una media di 7 nodi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco l’indice del clima: Grosseto a metà classifica. Pesano le ondate di calore

Articoli correlati

Clima fra ondate di calore e “ristagno termico”, ecco perché Terni è maglia nera in ItaliaTerni chiude la classifica dell’Indice del clima 2025 elaborata da Il Sole 24 Ore, piazzandosi quasi in fondo, al 106°-107° posto su 107 province,...

Leggi anche: Il Sole 24 Ore incorona Pescara: clima da podio, ma le ondate di calore preoccupano

Altri aggiornamenti su Ecco l'indice del clima Grosseto a metà...

Discussioni sull' argomento Ecco l’indice del clima: Grosseto a metà classifica. Pesano le ondate di calore; Sole e pioggia, ecco dov'è il clima migliore; Allarme furti in Maremma. Quasi mille razzìe a segno. Tra le più colpite in Italia; Le città in Toscana con il clima migliore e peggiore: la classifica.

Manciano Grosseto Ph @Giulio Mario Detti facebook

STRAORDINARI BORGHI D'ITALIA. PITIGLIANO-GROSSETO. x.com