Pensioni dal 2027 si alza l’età di uscita | requisiti e nuove soglie Inps

L’Inps ha annunciato che dal 2027 l’età pensionabile salirà, causando un cambiamento nel percorso di uscita dal lavoro. Questa decisione deriva dall’adeguamento delle norme alle nuove aspettative di vita e riguarda tutti i lavoratori, con alcune eccezioni. Per esempio, chi ha iniziato a lavorare presto dovrà aspettare più a lungo per andare in pensione. Le nuove soglie si applicano a chi vuole andare in pensione di vecchiaia o anticipata, modificando le regole attuali. La misura entrerà in vigore tra due anni.

A partire dal 1° gennaio 2027, le soglie di accesso alla pensione saranno innalzate di un mese; dal 2028, l'incremento complessivo sarà di tre mesi rispetto ai requisiti attuali. Il quadro operativo è stato recepito dall'Inps, che ha aggiornato procedure e sistemi per gestire le nuove condizioni di accesso alle diverse forme di pensionamento. Le indicazioni derivano dalle più recenti disposizioni normative richiamate dall'ultima legge di bilancio e dal decreto direttoriale del Mef, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sull'adeguamento dei requisiti all'incremento della speranza di vita.

