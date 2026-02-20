Pensioni dal 2027 si alza l’età di uscita | requisiti e nuove soglie Inps
L’Inps ha annunciato che dal 2027 l’età pensionabile salirà, causando un cambiamento nel percorso di uscita dal lavoro. Questa decisione deriva dall’adeguamento delle norme alle nuove aspettative di vita e riguarda tutti i lavoratori, con alcune eccezioni. Per esempio, chi ha iniziato a lavorare presto dovrà aspettare più a lungo per andare in pensione. Le nuove soglie si applicano a chi vuole andare in pensione di vecchiaia o anticipata, modificando le regole attuali. La misura entrerà in vigore tra due anni.
A partire dal 1° gennaio 2027, le soglie di accesso alla pensione saranno innalzate di un mese; dal 2028, l'incremento complessivo sarà di tre mesi rispetto ai requisiti attuali. Il quadro operativo è stato recepito dall'Inps, che ha aggiornato procedure e sistemi per gestire le nuove condizioni di accesso alle diverse forme di pensionamento. Le indicazioni derivano dalle più recenti disposizioni normative richiamate dall'ultima legge di bilancio e dal decreto direttoriale del Mef, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sull'adeguamento dei requisiti all’incremento della speranza di vita.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Pensioni, nuove età di uscita dal lavoro: a quanti anni si va nel 2026 e le novità dal 2027
Leggi anche: Pensioni, dalla vecchiaia alle anticipate: età, contributi e requisiti per l'uscita dal lavoro nel 2026Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pensioni, INPS aggiorna le procedure: dal 2027 si va in pensione più tardi; Pensioni e speranza di vita: dal 2027 incremento requisiti di accesso; Novità per le pensioni: l’aumento dell’età è ufficiale, ecco cosa cambia dal 2027; Pensioni, l'aumento dell'età è ufficiale: dalla vecchiaia all'anticipata, quanti anni serviranno per l'uscita dal lavoro dal 2027.
Pensioni 2027, lo stop è finito: ecco di quanto aumenta l’età per uscire dal lavoroDopo un lungo periodo di stabilità, cambia l'età per le pensioni 2027 e il panorama previdenziale italiano si appresta a vivere una nuova fase di ... ilsipontino.net
In pensione a 67 anni e un mese nel 2027, con le nuove regole migliaia di esodatiDal 2027 servirà più tempo per andare in pensione. Nuove soglie Inps, aumenti fino al 2031 e allarme per 55mila lavoratori senza assegno ... quifinanza.it
Pensioni, è ufficiale l'aumento dell'età di uscita dal lavoro dal 2027 - facebook.com facebook