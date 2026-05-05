Riforma istituti tecnici Piccolotti AVS | Un sistema piegato al mercato La scuola pubblica non è un’agenzia interinale

A meno di un giorno dall’inizio di una mobilitazione, il sindacato scolastico riceve un nuovo appoggio da parte di un rappresentante sindacale. In un intervento pubblico, il rappresentante ha criticato la riforma degli istituti tecnici, definendola un sistema troppo orientato al mercato e sottolineando che la scuola pubblica non deve funzionare come un’agenzia interinale. La questione ha suscitato reazioni tra gli studenti e gli insegnanti coinvolti nella protesta.

A meno di ventiquattr’ore dall’avvio della mobilitazione, il fronte politico del sindacato scolastico incassa un nuovo sostegno. Nel mirino della parlamentare finisce in particolare l’impianto voluto dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, con un’attenzione specifica sugli istituti tecnici. “La riforma Valditara disegna un sistema scolastico piegato alle esigenze delle aziende”, dichiara Piccolotti, “che mira a formare lavoratori meno colti, più docili e più sottopagati invece di cittadini informati che sappiano rivendicare i loro diritti”. La critica si appunta sulla logica di fondo che secondo l’esponente di Avs guiderebbe l’intervento legislativo: misurare il valore dell’istruzione in base alla sua “spendibilità immediata” nel mercato, un vantaggio che finirebbe per arricchire solo le imprese.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Protesta anche l’Abruzzo contro la riforma degli istituti tecnici e a Pescara c’è un’assemblea pubblicaVenerdì 7 maggio si fermano gli istituti tecnici del Paese e l’Abruzzo non farà eccezione con ben tre presidi per dire no a una riforma “impostata... Riforma dei data center, riguarderà anche la scuola: il ruolo degli ITS Academy e degli Istituti tecnici. Dagli esperti di cybersecurity ai tecnici delle infrastrutture cloudLa Camera dei deputati ha approvato in Commissione Trasporti il testo unificato delle proposte di legge A. Aggiornamenti e contenuti dedicati Sciopero scuola 6 e 7 maggio, Piccolotti (Avs): Lo sosteniamo contro la disgraziata riforma ValditaraSiamo dalla parte dei lavoratori della scuola che da domani scioperano, tra le altre cose, contro la disgraziata riforma degli istituti tecnici. A scriverlo, rivendicando il sostegno allo sciopero c ... tecnicadellascuola.it Riforma degli istituti tecnici, intesa con i sindacati: stop ai soprannumerari e confronto aperto sulle modificheDopo lo stato di agitazione, accordo su due punti chiave: tutela delle cattedre nel 2026/27 e avvio di un tavolo per rivedere la riforma PNRR. Il 6 maggio primo incontro ... catanzaroinforma.it