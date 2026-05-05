Riforma geografia giudiziaria avviato l’iter in commissione Giustizia alla Camera | obiettivo approdo in Aula entro luglio

Inizia l’iter della riforma della geografia giudiziaria alla Camera dei Deputati. La commissione Giustizia ha avviato i lavori con l’obiettivo di portare la proposta in Aula entro luglio. Durante una riunione a Montecitorio, sono stati presenti l’onorevole Guerino Testa e il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Massimo Verrecchia. Con loro, il presidente della commissione Giustizia ha partecipato alla discussione.

Su iniziativa dell’onorevole Guerino Testa e del capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia, si è svolto a Montecitorio un incontro con il presidente della commissione Giustizia della Camera dei deputati, Ciro Maschio. Nel corso del confronto, il.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Legge elettorale, alla Camera comincia l'iter per la riformaAGI - Partirà da martedì prossimo, 31 marzo, l'iter in commissione Affari costituzionali della Camera della riforma della legge elettorale. Dl milleproroghe: via libera in commissione, da domani in aula alla CameraRoma, 19 feb (Adnkronos) - Via libera delle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera al Dl milleproroghe con il voto sul mandato ai... Panoramica sull’argomento Si parla di: Tribunali di Terni e Spoleto: il confronto con Nevi e la linea contro chiusure e accorpamenti. Geografia giudiziaria, incontro a Roma per salvare il tribunale di AvezzanoAvezzano. Confronto aperto sulla geografia giudiziaria. Ieri mattina si è svolto un incontro a Roma con il sottosegretario Ostellari al ... marsicalive.it Corti tributarie, il taglio slitta al 2028. Sprint sulla riforma dell’ordinamentoL’annuncio del vice ministro Maurizio Leo all’anno giudiziario del Lazio. La presidente del Cpgt Lussana: «Soppressione delle sedi che non penalizzi» ... ilsole24ore.com