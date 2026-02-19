Dl milleproroghe | via libera in commissione da domani in aula alla Camera

Le commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera hanno approvato il DL Milleproroghe, deciso a prorogare vari termini di legge. La decisione è arrivata dopo ore di discussione, con il voto finale sui relatori. La legge, che interessa numerosi settori, sarà ora discussa in aula a partire da domani. La decisione permette di mantenere in vigore alcune norme in scadenza, come i versamenti fiscali e le procedure amministrative. La seduta si concluderà con l’approvazione definitiva del provvedimento.

Roma, 19 feb (Adnkronos) - Via libera delle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera al Dl milleproroghe con il voto sul mandato ai relatori. Il provvedimento e' atteso domani in aula con il calendario già fissato dalla capigruppo di Montecitorio: alle 13 al via la discussione generale e poi, alle 14,30, la fiducia posta dal governo. L'esame riprenderà poi lunedì 23 febbraio alle 12,20 con le dichiarazioni di voto sulla fiducia, dalle 14 in programma la votazione per appello nominale e al termine il seguito dell'esame del provvedimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dl milleproroghe: via libera in commissione, da domani in aula alla Camera Dl elezioni: via libera in commissione, da lunedì in aula alla CameraLa commissione Affari costituzionali della Camera ha dato il via libera al decreto elezioni e referendum. Ucraina: via libera in commissione al Dl aiuti, prossima settimana in aulaLe commissioni riunite di Difesa ed Esteri alla Camera hanno dato il via libera al decreto-legge che prevede aiuti militari all’Ucraina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milleproroghe: via libera al nuovo slittamento dei termini per titoli edilizi e atti urbanistici; Dl milleproroghe: ok Commissioni Camera a modifiche relatori, via libera domani; Decreto milleproroghe: emendamenti al via; Nel Dl Milleproroghe semplificazioni per i contratti di filiera. Dl milleproroghe: via libera in commissione, da domani in aula alla CameraRoma, 19 feb (Adnkronos) - Via libera delle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera al Dl milleproroghe con il voto sul mandato ai ... iltempo.it Dl milleproroghe: ok Commissioni Camera a modifiche relatori, via libera domaniNo a emendamento bipartisan su credito imposta editoria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 feb - La commissioni Affari costituzionali e ... ilsole24ore.com Il decreto Milleproroghe in corso di conversione alla Camera contiene, tra gli undici emendamenti depositati dai relatori nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio, il rinvio al 1° gennaio 2027 dell'obbligo di stipulare una polizza assic… x.com MILLEPROROGHE: IL GOVERNO NEGA LA PROROGA DEI CONTRATTI DEI PRECARI DEL COMPARTO GIUSTIZIA DEL PNRR Il governo e la maggioranza in commissione alla Camera hanno bocciato un nostro emendamento al dl Milleproroghe che prop facebook