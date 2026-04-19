A Montecitorio si sta aprendo una fase cruciale del dibattito sul nuovo decreto sicurezza. La maggioranza parlamentare sta accelerando i tempi nel tentativo di approvare e convertire il testo prima che scada il termine previsto. Le opposizioni si preparano a opporsi, mentre i lavori di esame del decreto proseguono con un ritmo serrato. La discussione si focalizza sulla volontà di rispettare la scadenza e sulle modalità di approvazione del provvedimento.

Il percorso legislativo del nuovo decreto sicurezza entra in una fase decisiva a Montecitorio, dove la maggioranza parlamentare punta a forzare la mano per garantire la conversione del testo prima della scadenza imminente. Dopo il passaggio al Senato avvenuto lo scorso 17 aprile, con un esito di 96 voti favorevoli e 46 contrari, il provvedimento si sposta ora nelle mani della Camera dei Deputati, tra l’assegnazione alle commissioni e la minaccia di una seduta fiume in Aula. La corsa contro il tempo ha già lunedì mattina le commissioni Giustizia e Affari costituzionali impegnate nel vaglio degli emendamenti depositati venerdì scorso. Il ritmo...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza, corsa contro il tempo: la maggioranza sfida le opposizioni

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