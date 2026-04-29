La Commissione Affari Costituzionali ha iniziato le audizioni con 70 professori, previste entro maggio, in relazione alla riforma elettorale. La discussione si concentra sulla possibilità che il provvedimento possa determinare un premio di maggioranza, suscitando dubbi sulla compatibilità con le decisioni della Corte Costituzionale. La revisione della legge elettorale è al centro di un confronto tra il legislatore e le autorità giudiziarie.

? Cosa sapere La Commissione Affari Costituzionali avvia le audizioni con 70 professori entro maggio.. Il premio di maggioranza rischia il conflitto con le sentenze della Corte Costituzionale.. La Commissione Affari Costituzionali della Camera avvia le audizioni sulla nuova legge elettorale con l’obiettivo di concludere il lavoro entro il mese di maggio, mentre i costituzionalisti sollevano dubbi sulla compatibilità del premio di maggioranza con le sentenze della Consulta. Il percorso legislativo entra in una fase decisiva con il coinvolgimento di circa 70 professori universitari che saranno chiamati a esprimersi sulla riforma. Durante i lavori, Bonafè ha espresso per conto del Partito Democratico la preoccupazione che le criticità del testo siano già chiaramente visibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma elettorale: il rischio premio di maggioranza contro la Consulta

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A @Montecitorio per seguire le audizioni sulla riforma elettorale al via oggi in Commissione Affari Costituzionali. x.com

E'in atto la riforma della legge elettorale per le elezioni politiche . Ora a prescindere il premio di maggioranza, visto la divisione di noi elettori, che sia dopo il 40% , come già è nelle elezioni regionali e lì la legge elettorale funziona bene , bisogna mettere uno s - facebook.com facebook