Riforma della medicina territoriale in salita tutte le grane del ministro Schillaci

La proposta di riforma della medicina territoriale, presentata dal ministro della Salute, continua a suscitare discussioni e critiche. La questione riguarda diversi aspetti dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari sul territorio. Non sono stati ancora definiti i dettagli finali, ma il dibattito pubblico si concentra sulle possibili implicazioni per il sistema sanitario locale. Le proposte sono al centro di confronti tra rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore.

Continua a far discutere la proposta di riforma della medicina territoriale che porta la firma del ministro della Salute Orazio Schillaci. Se l’opposizione della categoria interessata era facilmente pronosticabile – il segretario generale della Fimmg Silvestro Scotti ha parlato del rischio di “accessi impropri al pronto soccorso, cronicità non gestite e peggioramento delle disuguaglianze territoriali” – adesso Schillaci deve fare i conti anche con le critiche che si levano tra le fila del Governo. La bocciatura di Tajani . “Ogni paziente desidera avere un medico di famiglia di fiducia, che conosce e che è sempre disponibile. Per questo il...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Riforma della medicina territoriale in salita, tutte le grane del ministro Schillaci Notizie correlate Decreto Schillaci, riforma della medicina territoriale: la rivolta dei medici di baseABBONATI A DAYITALIANEWS Il progetto del governo per riorganizzare la sanità territoriale Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella foto... Riforma della Medicina territoriale, ovvero l’ultimo tassello della distruzione del nostro servizio sanitarioSi può ipotizzare una riforma a soli due mesi dalla scadenza degli obiettivi senza aver intavolato nessun confronto con i professionisti che... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Riforma della medicina territoriale, SIMG: Alleggerire gli ospedali non basta - OMaR; Blog | Riforma della Medicina territoriale, ovvero l'ultimo tassello della distruzione del nostro servizio sanitario; Medici di famiglia. Ecco il testo della Riforma Schillaci. Arriva il doppio canale dipendenza-convenzione riformata, specializzazione universitaria e pediatra fino a 18 anni. Le novità; Riforma della medicina territoriale: le criticità evidenziate da Confprofessioni. Riforma della medicina territoriale, Smi apre al confronto con la Pat. Paoli: Pronti a discutere la materia della dipendenza della medicina generale ma con regole chiareTRENTO. Come Smi, sindacato di maggioranza assoluta della medicina di famiglia al tavolo trattante provinciale, siamo fin da subito disponibili al confronto con Tonina e la Provincia di Trento. Ad a ... ildolomiti.it Riforma medicina territoriale. Schillaci: L’estensione pediatra fino a 18 anni è una misura strategicaLe osservazioni che emergeranno sulla proposta saranno tenute nella dovuta considerazione ha detto il ministro nel suo messaggio inviato agli organizzatori dell'evento al ministero della Salute dedi ... quotidianosanita.it Quasi sei anni dopo averlo annunciato a gran voce, l'Unione europea avrebbe congelato la riforma della regolamentazione delle sostanze chimiche considerate dannose. A prometterla, nel 2020, era stata la presidente dell'esecutivo europeo Ursula von der L - facebook.com facebook L'effetto della riforma delle intercettazioni "si è rivelato oltremodo grave e allarmante, in ragione dell'obiettivo arretramento della linea di efficacia delle investigazioni in materia di criminalità organizzata e terrorismo", scrive il procuratore Melillo ai ministri Nordi x.com