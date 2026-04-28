Riforma della Medicina territoriale ovvero l’ultimo tassello della distruzione del nostro servizio sanitario

Il 23 aprile, il Ministro della Salute ha illustrato alle Regioni una proposta di riforma della medicina territoriale. La proposta riguarda cambiamenti nelle modalità di assistenza e organizzazione dei servizi sanitari sul territorio. La discussione si inserisce in un quadro di modifiche più ampie al sistema sanitario nazionale, che coinvolgono diversi aspetti della gestione e della distribuzione delle risorse. La proposta è stata presentata in un incontro ufficiale tra rappresentanti regionali e ministero.

Si può ipotizzare una riforma a soli due mesi dalla scadenza degli obiettivi senza aver intavolato nessun confronto con i professionisti che dovrebbero essere il motore per il raggiungimento di quegli stessi obiettivi? Senza consultare le parti sociali? Il progetto Case di comunità nasce già ab initio con un parto distopico in un paese che, a differenza di molti paesi europei, contiene nella legge istitutiva del suo Servizio Sanitario nazionale la norma che sancisce la libera scelta del cittadino di decidere chi deve essere il suo medico curante. E così è stato sinora. La presenza di un medico in ogni paesino, in ogni quartiere, in ogni isola ha contribuito a delineare la capillarità del nostro Servizio Sanitario nazionale che è stata l’arma vincente, e a basso costo, della nostra sanità pubblica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Riforma della Medicina territoriale, ovvero l’ultimo tassello della distruzione del nostro servizio sanitario Notizie correlate Decreto Schillaci, riforma della medicina territoriale: la rivolta dei medici di baseABBONATI A DAYITALIANEWS Il progetto del governo per riorganizzare la sanità territoriale Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella foto... Medici di famiglia contrari alla riforma della medicina territoriale: "A rischio l'equilibrio dell'assistenza"Netta contrarietà della Fimmg Abruzzo alla proposta di riforma della medicina territoriale avanzata dal governo, che introduce il cosiddetto “doppio... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Medici di famiglia. Cambia la convenzione con nuovi obblighi organizzativi e dipendenza su base volontaria. Arriva la riforma Schillaci per far funzionare le Case della Comunità. Ecco la bozza; Riforma della medicina territoriale: le criticità evidenziate da Confprofessioni; SIMG – Riforma della medicina territoriale: non basta alleggerire gli ospedali, bisogna prendersi cura dei pazienti nel tempo, soprattutto quelli con malattie croniche; Riforma sanità, arriva il decreto Schillaci: le novità per i medici. Riforma della medicina territoriale: le criticità evidenziate da ConfprofessioniConfprofessioni esprime preoccupazione per la bozza di riforma della medicina territoriale proposta dal Ministero della Salute, ... ipsoa.it Pediatra fino a 18 anni, la novità nella bozza di riforma della medicina territorialeLa bozza di riforma dell’assistenza primaria prevede l’estensione dell’età di iscrizione al pediatra di libera scelta fino a 18 anni. La misura rientra nel riordino della medicina territoriale ... doctor33.it Per il presidente dell'Ordine dei medici Filippo Anelli la riforma della medicina di famiglia snatura la categoria e colpisce il rapporto di fiducia con il paziente - facebook.com facebook Medici di famiglia contrari alla riforma della medicina territoriale: "A rischio l'equilibrio dell'assistenza" x.com