Riforma degli istituti tecnici a Ravenna la Cgil indice una giornata di sciopero e lo stato di agitazione

Il sindacato Flc Cgil Ravenna ha annunciato una giornata di sciopero il 7 maggio in risposta alla riforma degli istituti tecnici proposta dal ministro dell'Istruzione. La decisione è stata comunicata come parte di una protesta contro le modifiche previste alla struttura e all'organizzazione di questi istituti. Contestualmente, è stato dichiarato anche uno stato di agitazione tra il personale coinvolto.

Una posizione netta quella della Flc Cgil Ravenna che il prossimo 7 maggio ha indetto uno sciopero come segno di protesta alla riforma degli istituti tecnici promossa dal ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. “Lavoratrici e i lavoratori delle scuole di ogni ordine e grado, e in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Riforma degli istituti tecnici, la FLC CGIL dichiara lo stato di agitazione: richiesto lo slittamento all’anno scolastico 2027/2028Tramite comunicato, la FLC CGIL dichiara lo stato di agitazione chiedendo di posticipare la riforma degli istituti tecnici al 20272028 L'articolo... Riforma degli istituti tecnici, stato di agitazione nelle scuole modenesi"In un territorio dove il legame tra istruzione tecnica e tessuto produttivo è storicamente consolidato, la "Riforma Valditara" degli istituti... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fermare la riforma degli istituti tecnici del ministro Valditara; Riforma degli Istituti Tecnici: secondo tavolo di conciliazione tra Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero del Lavoro e FLC CGIL; Istituti tecnici, così la riforma penalizza anche i docenti; Meno Storia, più officina: la riforma degli istituti tecnici scatena la rivolta di genitori e docenti. Riforma istituti tecnici. La Flc Cgil attacca il riordino voluto dal Ministero: Tagli, meno qualità e troppe incertezze. Annunciato sciopero il 7 maggioLa Flc Cgil attacca il riordino voluto dal Ministero: Tagli, meno qualità e troppe incertezze. Annunciato lo sciopero il 7 maggio ... ravennanotizie.it Scuola,Cgil 'in Valle d'Aosta situazione istituti tecnici preoccupante'La situazione degli istituti tecnici in Valle d'Aosta è preoccupante: meno del 30% degli studenti sceglie questo tipo di scuola superiore che registra un tasso di ripetenza del 13%. (ANSA) ... ansa.it Per il presidente dell'Ordine dei medici Filippo Anelli la riforma della medicina di famiglia snatura la categoria e colpisce il rapporto di fiducia con il paziente facebook La riforma della Corte dei conti finisce alla Consulta: «Coi limiti al danno erariale violato il patto sociale coi cittadini» x.com