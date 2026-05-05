Rifiuti nel fosso Lavello | rischio esondazione con le piogge

Nel fosso Lavello sono stati segnalati accumuli di rifiuti che rischiano di provocare problemi in caso di forti piogge, con la possibilità di esondazioni. Un nuovo metodo di abbandono dei rifiuti è stato proposto come soluzione, ma ancora non è stato implementato. Nonostante le numerose segnalazioni da parte dei residenti, gli interventi da parte delle autorità sono risultati tardivi o assenti.

? Cosa scoprirai Come può il nuovo metodo di abbandono rifiuti bloccare il fosso?. Perché le segnalazioni dei residenti non hanno prodotto interventi immediati?. Quale ruolo gioca il campo rom nell'accumulo di scarti sull'argine?. Cosa accadrà alle proprietà vicine se le prossime piogge esondino?.? In Breve Rifiuti gettati nell'argine dopo rimozione discarica storica avvenuta nel maggio 2025.. Segnalazione inviata alla polizia municipale di Carrara circa 15 giorni fa.. Rischio inquinamento litorale e danni alle proprietà vicino al confine Massa-Carrara.. Consiglieri di opposizione di Massa effettuano sopralluoghi per constatare il degrado.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rifiuti nel fosso Lavello: rischio esondazione con le piogge Notizie correlate Rifiuti di amianto nel fosso Acqua Bianca: con le telecamere i forestali rintracciano il responsabileUna nuova denuncia per abbandono di rifiuti speciali è scattata a Latina da parte dei militari del nucleo carabinieri forestali, impegnati in un... "Pulizia fosso Lavello, chi inquina paga"Il consiglio comunale di Massa ha approvato la mozione del gruppo Lega, presentata dal consigliere Paolo Balloni (nella foto), volta alla revisione... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Ancora degrado al Lavello, cumuli di rifiuti gettati nel fosso. Con la pioggia c’è rischio esondazione. Sos Lavello sempre più nel degrado. I residenti puntano l’indice. Chiesto lo spostamento dei nomadiCaos e situazione in peggioramento al Lavello. La segnalazione arriva da un gruppo di residenti che abitano nella zona. Una situazione di certo non facile per i cittadini, al punto che questo gruppo ... lanazione.it Pulizia fosso Lavello, chi inquina pagaIl consiglio comunale di Massa ha approvato la mozione del gruppo Lega, presentata dal consigliere Paolo Balloni (nella foto), volta alla revisione dell’accordo con il Comune di Carrara sulla pulizia ... lanazione.it