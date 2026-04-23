Rifiuti di amianto nel fosso Acqua Bianca | con le telecamere i forestali rintracciano il responsabile

I militari del nucleo carabinieri forestali di Latina hanno avviato un'indagine dopo aver rilevato rifiuti di amianto nel fosso Acqua Bianca. Durante un servizio di controllo ambientale, le telecamere hanno catturato immagini che hanno portato all'identificazione di un responsabile dell’abbandono di rifiuti speciali. La scoperta ha portato a una denuncia formale per gestione illecita di materiali pericolosi.

Una nuova denuncia per abbandono di rifiuti speciali è scattata a Latina da parte dei militari del nucleo carabinieri forestali, impegnati in un servizio di controllo ambientale. Nel corso dell'intervento, in località Strada Il Bastione, nel capoluogo, i militari hanno accertato uno smaltimento.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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