Pulizia fosso Lavello chi inquina paga

Il consiglio comunale di Massa ha approvato una mozione proposta dal gruppo Lega, presentata dal consigliere Paolo Balloni, che riguarda la revisione dell’accordo con il Comune di Carrara sulla pulizia del Fosso Lavello. La decisione riguarda specificamente le responsabilità e le modalità di intervento per la manutenzione dell’area. La mozione è stata votata e approvata dall’assemblea cittadina.

Il consiglio comunale di Massa ha approvato la mozione del gruppo Lega, presentata dal consigliere Paolo Balloni (nella foto), volta alla revisione dell’accordo con il Comune di Carrara sulla pulizia del Fosso Lavello. "I monitoraggi avviati fin dal 2019 hanno dimostrato che la quasi totalità di rifiuti e inquinanti rinvenuti deriva da sversamenti illeciti originati dall’insediamento campo nomadi situato sulla sponda carrarese – spiega Balloni – Nonostante l’accertamento di gravi irregolarità edilizie all’interno dell’insediamento nomadi, emerso dopo le sollecitazioni dell’onorevole Andrea Barabotti agli enti competenti, e la conseguente emissione di ordinanze di demolizione da parte di Carrara, tali provvedimenti risultano a oggi ancora ineseguite. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Pulizia fosso Lavello, chi inquina paga" Articoli correlati Massa: basta pagare il 50%. Chi inquina paga!Il consiglio comunale di Massa ha approvato una mozione che impone al sindaco e alla giunta di rinegoziare gli accordi di pulizia del fosso Lavello... Decreto Bollette: “Rischio per il principio chi inquina paga”Le associazioni chiedono chiarezza al Governo: contenere il caro energia senza scaricare i costi ambientali sulle famiglie Il Decreto Bollette ETS... Tutti gli aggiornamenti su Pulizia fosso Temi più discussi: Pulizia fosso Lavello, chi inquina paga; Fosso Lavello: approvata la mozione della Lega per la revisione degli accordi tra Massa e Carrara; Massa | basta pagare il 50% Chi inquina paga!. Lavello, comincia la pulizia. Saranno rimossi i rifiutiE’ iniziata la rimozione della discarica abusiva al Lavello. Sul posto il personale di Nausicaa, l’ufficio ambiente del Comune, i carabinieri forestali e gli agenti di polizia municipale per un lavoro ... lanazione.it Fosso Lavello: approvata la mozione della Lega per la revisione degli accordi tra Massa e CarraraFosso Lavello: approvata la mozione della Lega per la revisione degli accordi tra Massa e Carrara ... msn.com Ceccano – Pulizia del fosso in area ferroviaria: intervento di RFI su richiesta del Comune - facebook.com facebook