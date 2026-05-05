Riff a Sestri Levante | il premier ungherese apre il festival

A Sestri Levante si è aperto il festival Riff con la partecipazione del premier ungherese, che ha presenziato alla cerimonia di apertura. Tra gli eventi principali, la presenza di attori internazionali che compongono la giuria. La presenza del primo ministro ungherese ha attirato l’attenzione sulla scena politica italiana, sollevando discussioni sul ruolo degli invitati stranieri nel contesto culturale e sulla loro influenza nel dibattito pubblico.

? Cosa scoprirai Chi sono gli attori internazionali che faranno parte della giuria?. Come influenzerà la presenza del premier ungherese il dibattito politico?. Quali maestri del cinema guideranno le masterclass per i professionisti?. Perché il documentario su Péter Magyar apre ufficialmente il festival?.? In Breve Giuria guidata da Nicola Giuliano, Florent Beauverd e Giulia Grandinetti. Masterclass con Stephen Frears, Silvio Soldini e Giovanni Veronesi all'Annunziata. Talk con Luca Argentero e Saja Kilani presso il Duferco Lounge. Presenza di attori come Claudio Amendola, Maria Grazia Cucinotta e Laura Morante. Domani alle 17:30 il red carpet davanti al Cinema Ariston di Sestri Levante darà ufficialmente il via alla decima edizione del Riviera International Film Festival.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riff a Sestri Levante: il premier ungherese apre il festival Notizie correlate Il presidente ungherese Péter Magyar a Sestri Levante il 5 maggio per il Riviera Film FestivalIl neo presidente dell’Ungheria Péter Magyar ha annunciato sui social che il prossimo 5 maggio sarà in Italia, a Sestri Levante, per partecipare al... Sestri Levante: il Riviera Film Festival celebra i suoi 10 anni? Cosa sapere Sestri Levante ospita il decimo Riviera International Film Festival dal 5 al 10 maggio. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: RIFF 2026: a Sestri Levante torna il festival del cinema indipendente; Il Riviera Film Festival festeggia la 10^ edizione: a Sestri Levante i grandi nomi del cinema internazionale; Péter Magyar, nuovo primo ministro ungherese, sarà al RIFF di Sestri Levante il 5 maggio; Sestri Levante, si apre il Riff: tante star sul tappeto rosso. Sestri Levante, si apre il Riff: tante star sul tappeto rossoSestri Levante – L’attesa è finita. Si apre oggi alle 17.30 la decima edizione del Riviera International Film Festival di Sestri Levante, con l’atteso red carpet davanti al cinema Ariston. Gli occhi d ... ilsecoloxix.it RIFF 2026, dal 5 al 10 maggio a Sestri Levante: il programma e tutti gli ospitiDai grandi nomi del cinema internazionale – Matthew Modine, Stephen Frears e Saja Kilani, la protagonista di La voce di Hind Rajab, ad ... spettakolo.it INIZIO EVENTO: Sestri Levante-Livorno A12 OSTACOLO in carreggiata al chilometro 103+000 tra Sarzana e Carrara in direzione LIVORNO (Inizio evento ore 21:03 del 04-05-2026) #TrattaA12 #SestriLevanteLivorno - facebook.com facebook RT @repubblica: "Mettete lavanda, rosmarino, basilico sui vostri balconi”: l’insolito appello del Comune di Sestri Levante arriva con una n… x.com