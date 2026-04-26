Il presidente ungherese Péter Magyar a Sestri Levante il 5 maggio per il Riviera Film Festival

Il 5 maggio il presidente ungherese sarà presente a Sestri Levante per partecipare al Riviera International Film Festival. La notizia è stata comunicata tramite i social network ufficiali del presidente. L’evento si svolgerà nella cittadina ligure, dove l’ospite sarà uno dei protagonisti della manifestazione dedicata al cinema. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle attività o agli interventi previsti durante la visita.

Il neo presidente dell’Ungheria Péter Magyar ha annunciato sui social che il prossimo 5 maggio sarà in Italia, a Sestri Levante, per partecipare al Riviera International Film Festival.Nel corso della visita prenderà parte alla presentazione del documentario Spring Wind.Il filmIl documentario, ha.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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