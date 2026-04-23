Dal 24 aprile al 3 maggio torna il contributo d' accesso a Venezia
Dal 24 aprile al 3 maggio sarà nuovamente in vigore il contributo d'accesso a Venezia, con un periodo di dieci giorni consecutivi. La misura, che si applica durante i fine settimana, interessa i visitatori che entrano nel centro storico della città. La scadenza coincide con il termine di questa finestra temporale, che comprende tre weekend di fila. La disposizione si applica esclusivamente ai giorni indicati, senza altre variazioni.
Dopo tre weekend, dal 24 aprile, venerdì, parte il più lungo periodo di giorni consecutivi di “contributo d'accesso” a Venezia, che terminerà il 3 maggio. La misura sperimentale che prevede che in alcuni giorni dell'anno, dalle 8.30 alle 16, alcuni visitatori della città debbano pagare un.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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