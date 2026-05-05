Rieti sfida gli scacchi | primo torneo nazionale a San Domenico

A Rieti si svolge il primo torneo nazionale di scacchi presso il complesso di San Domenico. L’evento vede la partecipazione di giocatori provenienti da diverse regioni, tra cui alcuni rappresentanti di Viterbo. La competizione si tiene in una cornice storica e suggestiva, attirando appassionati e curiosi. L'organizzazione mira a promuovere il gioco e a valorizzare il patrimonio culturale della città.

? Cosa scoprirai Chi si sfiderà per il titolo tra Rieti e Viterbo?. Come influirà questo evento sull'economia e sul turismo locale?. Perché la Chiesa di San Domenico è stata scelta come sede?. Quali opportunità si aprono per i giovani talenti del campionato?.? In Breve Evento dall'8 al 10 maggio 2026 presso la Chiesa di San Domenico.. La vice sindaca Mestichelli promuove l'unione tra sport e patrimonio storico locale.. Competizione organizzata con l'ASD Mentana Scacchi Avamposto Garibaldino per il titolo interprovinciale.. Il torneo include un campionato giovanile qualificante per i nazionali juniores.. Dall’8 al 10 maggio 2026, la Chiesa di San Domenico a Rieti ospiterà il primo Torneo Nazionale di Scacchi della Città, un evento che coinvolgerà sportivi e appassionati di cultura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti sfida gli scacchi: primo torneo nazionale a San Domenico Notizie correlate Scacchi a Ferrara: sfida, musica e divertimento alla Torre SanFerrara si prepara a una sfida su 64 caselle: il torneo di scacchi aperto a tutti Domenica 8 marzo, il Jazz Club di Ferrara trasforma la Torre San... Fase regionale del torneo di scacchi, grande risultato per gli allievi del Liceo RummoTempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di oggi, 14 aprile, una rappresentanza di studenti del Liceo ha partecipato ad Avellino alla fase regionale...