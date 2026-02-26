Scacchi a Ferrara | sfida musica e divertimento alla Torre San

A Ferrara, domenica 8 marzo, si svolge un torneo di scacchi aperto a tutti, con l’obiettivo di unire passione, musica e divertimento. La Torre San Giovanni si trasforma in un palcoscenico speciale dove giocatori di ogni livello si confrontano su 64 caselle, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente per gli appassionati della città.

Ferrara si prepara a una sfida su 64 caselle: il torneo di scacchi aperto a tutti Domenica 8 marzo, il Jazz Club di Ferrara trasforma la Torre San Giovanni in un palcoscenico per gli amanti degli scacchi. A partire dalle 17, la location simbolo del gioco ospiterà un torneo aperto a giocatori di ogni livello, con iscrizioni aperte fino a mercoledì 4 marzo. L'iniziativa, organizzata dal Jazz Club, promette un mix di competizione e socialità, con tavoli per sfide veloci e un'area kids per i più giovani. La giornata si concluderà con un aperitivo a buffet e un concerto degli Hack Out, gruppo musicale protagonista della rassegna 'Serico Tonale'. 🔗 Leggi su Ameve.eu

“Botte di Natale”, a Chiusano San Domenico un tuffo tra cinema, musica e divertimentoTorna a Chiusano San Domenico la magica atmosfera dei mitici film di Bud Spencer e Terence Hill con l’evento “Botte di Natale”, in programma sabato...

Musica e divertimento: Calci si prepara alla nona edizione del CarnevaleCalci (PI), 13 febbraio 2026 - Sabato 14 e domenica 15 febbraio si terrà la nona edizione del Carnevale di Calci, due giornate di festa, colori e...