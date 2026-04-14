Fase regionale del torneo di scacchi grande risultato per gli allievi del Liceo Rummo

Il 14 aprile si è svolta ad Avellino la fase regionale del torneo di scacchi a cui hanno partecipato studenti di un liceo locale. La squadra del liceo ha dimostrato impegno e buone capacità strategiche, distinguendosi durante la competizione. La partecipazione ha coinvolto vari giovani, e la loro presenza è stata caratterizzata da correttezza e attenzione durante le partite. L’evento ha visto un’ampia presenza di concorrenti provenienti da diverse scuole della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata di oggi, 14 aprile, una rappresentanza di studenti del Liceo ha partecipato ad Avellino alla fase regionale del torneo di scacchi, distinguendosi per impegno, correttezza e ottime capacità strategiche. Accompagnati dal prof. Ciro Pellegrini, gli alunni Roberto Cesare, Iarriccio Mirko, Cardone Antonio Pio, Izzo Mario, Del Gaudio Matteo, Barbato Antonio, De Pietro Federico, Perrone Michele Nazzareno, Decurione Alessio, Rossetti Andrea, Limongelli Luigi e Capozzi Lorenzo hanno affrontato con grande concentrazione le diverse sfide in programma, ottenendo risultati di rilievo e dimostrando un elevato livello di preparazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fase regionale del torneo di scacchi, grande risultato per gli allievi del Liceo Rummo Basket, la squadra Allievi Csi del CUS Pisa passa alla fase regionalePisa, 23 febbraio 2026 – Riflettori accesi sulla squadra Allievi Csi del CUS Pisa Basket, protagonista fino ad oggi di un eccellente campionato. Il Palmieri vola a Roma: vince la fase regionale del torneo di retorica forenseLECCE - Un traguardo importante per undici studenti del liceo classico e musicale Palmieri di Lecce: la squadra, affiancata dal Consiglio dell’Ordine...