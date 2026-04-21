Chiesetta di Legnarello Dopo la messa in sicurezza il bene passa al Comune

La chiesetta di Legnarello, che è stata recentemente messa in sicurezza, sarà trasferita al Comune. Al momento, mancano ancora alcuni dettagli da definire per completare la procedura di passaggio di proprietà. Dopo questa formalità, il bene sarà ufficialmente di proprietà del Municipio. La situazione è in fase di definizione e si attendono aggiornamenti ufficiali per completare tutte le pratiche amministrative.

Ancora pochi particolari da definire per perfezionare il passaggio di proprietà dopo di che la chiesetta dell’ex oratorio di Legnarello, edificio abbandonato da tempo e che nei giorni scorsi ha dovuto registrare il crollo dei mattoni un cornicione, diventerà a tutti gli effetti una proprietà del Comune. Prima di questo atto finale, che avverrà in forma gratuita, sarà però l’attuale proprietà a dover mettere in sicurezza le parti a rischio di ulteriori crolli. È questo lo stato dell’arte di una vicenda che si trascina da anni e che è tornata d’attualità proprio per il distacco di una parte del cornicione dell’ex chiesetta, evento che per fortuna non ha provocato danni alle persone e che ha costretto alla chiusura di via Alfieri e all’emissione di un’ordinanza dedicata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiesetta di Legnarello. Dopo la messa in sicurezza il bene passa al Comune Notizie correlate Frana al castello di Moneta: "Bene la messa in sicurezza ma ci sono altri lavori urgenti"La Pro loco ‘Salviamo il Castello di Moneta’ esprime soddisfazione sui lavori di messa in sicurezza della strada Forestale, quella che conduce... Dopo messa in sicurezza una perizia per scoprire cause del rogo al SannazaroTempo di lettura: < 1 minuto Prenderà il via dopo la messa in sicurezza dell’area, la perizia disposta dalla Procura di Napoli nell’ambito delle... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Chiesetta di Legnarello. Dopo la messa in sicurezza il bene passa al Comune; La chiesetta di Legnarello perde i pezzi. Via Alfieri chiusa al transito; Crollo alla chiesa dell’ex oratorio di Legnanello, intervengono i Vigili del Fuoco; Cede un po' alla volta la chiesetta di Legnarello: sabato sera il crollo di mattoni dal cornicione. Chiesetta di Legnarello. Dopo la messa in sicurezza il bene passa al ComuneAncora pochi particolari da definire per perfezionare il passaggio di proprietà dopo di che la chiesetta dell’ex oratorio di Legnarello, edificio abbandonato da tempo e che nei giorni scorsi ha dovuto ... ilgiorno.it L'ex oratorio San Luigi è oggetto di un contenzioso irrisolto tra il Comune e la proprietà #Legnano #crollo #chiesa #Legnarello - facebook.com facebook