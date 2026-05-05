Ricordando Monsignor Michele Castoro

Ricordando Monsignor Michele Castoro, si può dire che le sue parole sono state spesso fatte di storie condivise, di dialoghi e di ascolto reciproco. La sua voce rappresentava un modo per instaurare un confronto, dimostrando pazienza nel farsi comprendere dagli altri. Le sue parole restano come testimonianza di un approccio basato sull’ascolto e sulla comunicazione, elementi fondamentali nel suo percorso di vita e di servizio.

La voce sono le storie che ho raccontato. La voce è una trattativa per un dialogo La voce è la pazienza per farsi capire dell’altro. La voce è un canto che incanta la sera di sonno. La voce è importante come quella del paese mio. La voce è un dono prezioso. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Ricordando Monsignor Michele Castoro Notizie correlate 8 anni fa saliva al cielo Mons. Michele CastoroMonsignor Castoro si è spento il 5 maggio del 2018, dopo un breve periodo di malattia. Leggi anche: Monsignor Michele Morandi è il nuovo vescovo della diocesi di Faenza-Modigliana Altri aggiornamenti Si parla di: Una dedizione totale al popolo affidatogli: di Bari ricorda Mons. Michele Castoro. MONS. MICHELE CASTORO Manfredonia, il ricordo di Mons. Michele Castoro non si spegne: otto anni dopoForte nella malattia, ma profondamente umano nella sua sensibilità, ha testimoniato fino all’ultimo una fede solida e luminosa. statoquotidiano.it 8 anni fa saliva al cielo Mons. Michele Castoro8 anni fa saliva al cielo Mons. Michele Castoro Monsignor Castoro si è spento il 5 maggio del 2018, dopo un breve periodo di malattia. Pastore illuminato ... ilsipontino.net