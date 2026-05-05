8 anni fa saliva al cielo Mons Michele Castoro

Otto anni fa, il 5 maggio 2018, si è spento Monsignor Michele Castoro, dopo un breve periodo di malattia. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i fedeli e la comunità religiosa, che lo ricordano per il ruolo svolto e il contributo alla chiesa locale. La notizia ha raggiunto i media e i fedeli, che hanno partecipato alle commemorazioni e ai funerali.

Monsignor Castoro si è spento il 5 maggio del 2018, dopo un breve periodo di malattia. Pastore illuminato “con l’odore delle sue pecore”, parafrasando la celebre frase di Papa Francesco, Monsignor Castoro è stato un uomo – come lo ha definito il Cardinale Parolin, che lo ha più volte incontrato per il suo ruolo di presidente della Casa Sollievo – “con animo fine, mite e mansueto”. Anche durante la malattia, ha ricordato il Cardinale Parolin nell’omelia della messa esequiale, “ il suo volto sempre amabile e sorridente continuava ad emanare abbandono in Dio, serenità e pace. Per tutti aveva parole di ringraziamento e benedizione. Dava prova di...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - 8 anni fa saliva al cielo Mons. Michele Castoro Notizie correlate Leggi anche: Mons. Michele Morandi è il nuovo vescovo Can Yaman al settimo cielo: la notizia che fa felice anche il pubblicoIl ritorno in scena di Can Yaman continua a sorprendere fan e addetti ai lavori, tra nuovi set e progetti sempre più ambiziosi.