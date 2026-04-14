Jazz eyes dal 18 al 22 aprile la mostra alla Melograno Art Gallery
In occasione dell'International Jazz Day Unesco Livorno 2026, la Melograno Art Gallery presenta "Jazz Eyes – L'arte dialoga col Jazz", una mostra che esplora il rapporto tra arti visive e linguaggio jazzistico. L'inaugurazione si terrà sabato 18 aprile alle 18.30 negli spazi della galleria, in.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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