Le indagini sulla morte di madre e figlia si stanno intensificando, passando da un’analisi scientifica a un approfondimento delle relazioni tra le persone coinvolte. Sono state identificate cinque persone nel mirino degli investigatori, che continuano a raccogliere informazioni per chiarire le circostanze dell’accaduto. La fase investigativa si concentra ora anche sugli eventuali legami tra i soggetti e i motivi che potrebbero aver portato a questa tragedia.

Non è più soltanto un enigma scientifico. L’inchiesta sulla morte di madre e figlia entra nel vivo, spostandosi sempre più dal laboratorio alle relazioni umane, ai legami, ai possibili moventi. E il quadro che emerge è quello di un caso che gli investigatori ritengono ormai un atto volontario e premeditato. Le attenzioni degli inquirenti si concentrano su un gruppo ristretto: quattro o cinque persone sono al centro delle verifiche. Un cerchio che si stringe attorno alla tragedia che ha colpito Antonella Di Ielsi e la figlia quindicenne Sara Di Vita, morte per intossicazione da ricina nella loro abitazione di Pietracatella, in provincia di Campobasso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ricina, indagini serrate: nel mirino cinque persone

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