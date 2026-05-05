Ricerca progetto MolluscaBlu Campania | presentazione dei risultati mercoledì 13 maggio

Il prossimo 13 maggio alle 9:30 presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali di Napoli si svolgerà un convegno incentrato sui risultati della ricerca del progetto MolluscaBlu Campania. L’iniziativa si propone di condividere i dati scientifici raccolti, con un focus sulla valorizzazione delle risorse marine della regione. La presentazione sarà aperta a chi è coinvolto nel settore e agli studiosi interessati alle attività di ricerca e sviluppo nel campo marino.

Si terrà il prossimo 13 maggio alle ore 9:30, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali (DMVPA) di Napoli, il convegno di presentazione dei dati scientifici del progetto MolluscaBlu Campania, iniziativa dedicata alla valorizzazione delle risorse marine regionali. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico e operatori del settore pesca e acquacoltura, con l’obiettivo di condividere risultati, prospettive e strategie per uno sviluppo sostenibile del comparto. Il progetto, sostenuto nell’ambito del programma FEAMPA 2021–2027, punta a rafforzare la conoscenza scientifica e la gestione delle risorse molluschicole, valorizzando al contempo le eccellenze del territorio campano.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate L’aftermarket dell’automotive, ricerca del Centro Studi Tagliacarne: presentazione il 5 maggio a ModenaFornire un approfondimento del ruolo del settore nell’economia italiana, in termini di valore aggiunto e occupati a livello territoriale, anche alla... Alatri, presentazione del libro “PAPA PIO IX” – La seconda visita in Ciociaria (13–20 maggio 1863)Appuntamento ad Alatri presso la Biblioteca Comunale “Luigi Ceci” sabato 18 aprile alle ore 11 con la presentazione del libro “PAPA PIO IX” – La...