L’aftermarket dell’automotive ricerca del Centro Studi Tagliacarne | presentazione il 5 maggio a Modena

Il Centro Studi Tagliacarne ha annunciato la presentazione di un rapporto dedicato all’aftermarket dell’automotive, prevista per il 5 maggio a Modena. Il documento analizza il contributo del settore all’economia italiana, evidenziando dati sul valore aggiunto e sull’occupazione nelle diverse aree del paese. Inoltre, il rapporto affronta le sfide attuali, tra cui la transizione energetica, digitale e la scarsità di competenze nel settore.

Fornire un approfondimento del ruolo del settore nell’economia italiana, in termini di valore aggiunto e occupati a livello territoriale, anche alla luce delle sfide in atto: dalla transizione energetica e digitale alla carenza di competenze. È questo l’obiettivo della ricerca “L’Aftermarket dell’automotive in movimento” realizzata dal Centro Studi Guglielmo Tagliacarne per la Camera di commercio di Modena con la collaborazione della Camera di commercio di Torino e il supporto di Anfia e che verrà presentata a Modena martedì 5 maggio. Ad aprire i lavori saranno il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, il presidente del Gruppo componenti di Anfia Marco Stella, il presidente della Camera di Commercio di Torino Massimiliano Cipolletta e il presidente dell’ente camerale di Modena e del Centro Studi Tagliacarne Giuseppe Molinari.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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