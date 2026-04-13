Alatri presentazione del libro PAPA PIO IX – La seconda visita in Ciociaria 13–20 maggio 1863

Sabato 18 aprile alle ore 11, presso la Biblioteca Comunale “Luigi Ceci” di Alatri, si terrà la presentazione del libro “PAPA PIO IX” – La seconda visita in Ciociaria, avvenuta tra il 13 e il 20 maggio 1863. Il volume raccoglie contributi curati da Giuseppe Pettenati e sarà accompagnato dagli interventi di alcuni relatori. La presentazione si svolge con l’obiettivo di approfondire un evento storico avvenuto nel XIX secolo in questa zona.

Appuntamento ad Alatri presso la Biblioteca Comunale “Luigi Ceci” sabato 18 aprile alle ore 11 con la presentazione del libro “PAPA PIO IX” – La seconda visita in Ciociaria (13–20 maggio 1863)Raccolta di contributi a cura di Giuseppe PettenatiInterverranno:Maurizio Cianfrocca, Sindaco di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Alatri, presentazione del libro "I 2000 dell'Appennino"II CAI Sezione di Alatri ha organizzato la presentazione del libro "I 2000 dell'Appennino", un'opera fondamentale per chiunque ami esplorare le vette... Alatri, Presentazione del libro "Chiamatemi PI GRECO"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...