Oltre mille oncologhe hanno sottoscritto la Carta di Montecitorio durante l’evento Donne che curano 2026, tenutosi a Roma. Le professioniste chiedono più tempo per i malati, opponendosi a procedure burocratiche che rallentano l’assistenza. La firma rappresenta una richiesta collettiva rivolta alle istituzioni per semplificare le pratiche e garantire interventi più tempestivi ai pazienti oncologici.

Oltre mille specialiste in oncologia hanno firmato la Carta di Montecitorio a Roma, durante l’evento Donne che curano 2026. Il documento chiede una drastica riduzione degli oneri amministrativi per restituire tempo alla cura dei malati e tutele concrete ai caregiver. L’iniziativa nasce nell’ambito dei dieci anni di attività di Women for Oncology Italy. Il testo presentato alla Camera mira a riequilibrare il rapporto tra i tre pilastri del sistema: chi cura, chi riceve le cure e chi assiste il paziente nel quotidiano. Rossana Berardi, che ha guidato l’associazione fino a ora, ha evidenziato come l’eccessiva mole di scartoffie e la mancanza di personale stiano erodendo lo spazio dedicato all’attività clinica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop alla burocrazia: 1000 oncologhe chiedono più tempo per i malati

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