Riapre ' L' isola che c' è' punto di riferimento per i genitori dei bambini prematuri
Riapre lo spazio dedicato alle famiglie con neonati prematuri presso l’Unità Operativa di Neonatologia dell’Aoup. Si tratta di un punto di riferimento per i genitori di bambini nati prima del termine o affetti da patologie alla nascita, offrendo supporto e assistenza durante il periodo di degenza. La struttura è stata riattivata per accogliere nuovamente le famiglie dopo un periodo di chiusura.
Un nuovo punto di riferimento per le famiglie con neonati prematuri o affetti da patologie alla nascita, ricoverati presso l’Unità Operativa di Neonatologia dell’Aoup. La casa alloggio 'L’isola che c'è' dell'Associazione Pisana Amici del Neonato (Apan) riapre i battenti presso il padiglione 14.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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