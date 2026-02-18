Con Colibrì il follow-up dei bambini nati prematuri

L’ospedale Maggiore di Parma avvia il progetto Colibrì, il cui obiettivo è seguire i bambini nati prematuri o con fragilità fino ai sei anni di età. La causa di questa iniziativa è la necessità di offrire un sostegno continuo alle famiglie, prevenendo eventuali ritardi nello sviluppo dei piccoli. Un esempio concreto sono le visite periodiche e i servizi di consulenza dedicati, che aiutano i genitori a monitorare la crescita dei loro figli e a intervenire tempestivamente in caso di difficoltà.

Grazie a una donazione di 36mila euro dell'Associazione Colibrì, la Neonatologia rafforza il percorso per accompagnare i piccoli pazienti e le loro famiglie fino all'età scolare Un percorso che non lascia sole le famiglie e che guarda lontano, fino all'ingresso a scuola. All'Ospedale Maggiore di Parma il follow-up dei bambini nati prematuri o con particolari fragilità si estende fino ai sei anni di età grazie al sostegno determinante dell'Associazione Colibrì, che con una donazione di 36mila euro ha reso possibile il potenziamento dell'équipe multidisciplinare dedicata. L'obiettivo è chiaro: intercettare precocemente eventuali difficoltà cognitive e comportamentali e attivare interventi mirati prima dell'avvio del percorso scolastico.