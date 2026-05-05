Revisione del regolamento sui cinghiali l' attacco di Coldiretti | Rischioso ritorno al passato che penalizza l' agricoltura

La Regione ha presentato alcune modifiche al Regolamento regionale 32012 dedicato alla gestione degli ungulati, in particolare dei cinghiali. Coldiretti Marche ha espresso forti critiche, definendo le modifiche un ritorno al passato che potrebbe penalizzare le attività agricole. La questione ha suscitato un acceso dibattito tra le parti coinvolte, con l’associazione di categoria che ha sottolineato i potenziali rischi per il settore.

ANCONA – Più che una revisione, sembrerebbe una vera e propria restaurazione. Coldiretti Marche senza mezzi termini contro le proposte di modifica, da parte della Regione, del Regolamento regionale 32012 sulla gestione degli ungulati. «Nella sua forma attuale – spiega la presidente di Coldiretti.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Salerno in Flora: boom di visitatori al Parco Pinocchio, al Villaggio Coldiretti si costruisce l’agricoltura del futuroBoom di presenze a “Salerno in Flora, il Villaggio Coldiretti” che in questi giorni ha attirato migliaia di visitatori al Parco Pinocchio. Leggi anche: Salerno in Flora, al Villaggio Coldiretti si costruisce l’agricoltura del futuro Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ue, dalla Commissione via libera a revisione semplificazione del regolamento UE sulla deforestazione.; ICMA sulla revisione del Regolamento sulle cartolarizzazioni - DB; La legge sui mercati digitali rimane adatta allo scopo e ha un impatto positivo - Rappresentanza in Italia; Regolamento imballaggi, imprese chiedono posticipo e revisione obiettivi, contrari gli ambientalisti. DMA, la revisione UE conferma effetti positiviLa prima revisione della Commissione europea del regolamento sui mercati digitali (DMA) ha rilevato che, nei primi due anni di applicazione, il DMA resta adeguato allo scopo e ha aperto nuove opportun ... irpinia24.it USA, la Casa Bianca valuta controlli sui modelli AI: revisione federale prima del rilascioL'amministrazione Trump valuta l'introduzione di un sistema di supervisione federale sui modelli di intelligenza artificiale, con possibile revisione preventiva prima del rilascio. La proposta segna u ... hwupgrade.it Cina: ‘la comunità internazionale deve vigilare sulle tendenze negative di Giappone in materia nucleare’ Il 4 maggio, ora locale, in occasione dell’undicesima Conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari tenutasi presso la sede - facebook.com facebook Tra Tax Credit e revisione del Decreto Crescita: analisi fiscale delle strategie per rilanciare il calcio italiano x.com