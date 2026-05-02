Salerno in Flora | boom di visitatori al Parco Pinocchio al Villaggio Coldiretti si costruisce l’agricoltura del futuro

A Salerno, il parco Pinocchio ha registrato un aumento significativo di visitatori nelle ultime giornate grazie all’evento “Salerno in Flora” organizzato dal Villaggio Coldiretti. L’iniziativa ha portato molte persone a scoprire le attività agricole e le proposte legate al settore. L’afflusso di pubblico si è concentrato principalmente nelle aree dedicate alle esposizioni e alle attività didattiche. La manifestazione si propone di promuovere l’agricoltura e le sue evoluzioni future.

Boom di presenze a “Salerno in Flora, il Villaggio Coldiretti” che in questi giorni ha attirato migliaia di visitatori al Parco Pinocchio. Temi scottanti sui quali fare chiarezza dopo aver passeggiato fra i coloratissimi sentieri profumati con le meraviglie proposte dai floricoltori della.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Salerno in Flora, al Villaggio Coldiretti si costruisce l’agricoltura del futuro Salerno in Flora 2026, tre giorni tra natura, gusto e biodiversità al Parco PinocchioSalerno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: dall’1 al 3 maggio 2026 torna “Salerno in Flora”, la mostra... Contenuti utili per approfondire Migliaia di visitatori al Parco Pinocchio per Salerno in FloraL’agricoltura del futuro pensata da Coldiretti. Questo il filo conduttore dei momenti di approfondimento sul lavoro agricolo organizzati nella fortunata edizione di Salerno in Flora, il Villaggio Col ... cilentonotizie.it Salerno in Flora 2026, tre giorni tra natura, gusto e biodiversità al Parco PinocchioSalerno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: dall’1 al 3 maggio 2026 torna Salerno in Flora, la mostra mercato ... zon.it