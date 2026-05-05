A gennaio, Donyell Malen è stato proposto al Milan, ma il club ha deciso di puntare su Füllkrug. La trattativa con il calciatore olandese si è interrotta a favore dell’attaccante tedesco, che ha poi iniziato a giocare con un’altra squadra. La scelta è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione. Malen non ha vestito la maglia rossonera e il mercato si è concluso con questa variazione di piani.

L’ultima sessione invernale di calciomercato non ha portato al Milan i benefici sperati. L’obiettivo era rafforzare un attacco in difficoltà, ma la scelta di puntare su Niclas Füllkrug, arrivato in prestito dal West Ham, non ha dato i risultati attesi: un solo gol, contro il Lecce, e un impatto complessivamente modesto. Secondo quanto riferito da 'Calciomercato.com', a gennaio un intermediario avrebbe proposto ai rossoneri Donyell Malen, attaccante olandese classe 1999 allora in uscita dall’Aston Villa. Il Milan, però, ha scelto di non affondare il colpo. Il direttore sportivo Igli Tare si è mosso con le "mani legate", potendo lavorare esclusivamente su formule in prestito.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Retroscena calciomercato, a gennaio Malen era stato proposto al Milan: ecco perché Tare ha virato su Füllkrug

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