Calciomercato in difesa Tare vuole Gila | perché non è arrivato a gennaio e quanto vuole pagarlo il Milan

Nel calciomercato estivo, il Milan sta valutando l'acquisto di un difensore classe 2000, che sarebbe un possibile rinforzo per la rosa. Il giocatore, già nel mirino del club, non è arrivato a gennaio e ora il club rossonero sta negoziando le condizioni per portarlo in squadra. La trattativa si concentra anche sulla cifra che il Milan è disposto a pagare per il trasferimento.

Il Milan cerca (almeno) un difensore centrale per la prossima sessione estiva di calciomercato. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, tra i profili tenuti sotto osservazione dal direttore sportivo del Diavolo, Igli Tare, c'è anche quello di Mario Gila, di proprietà della Lazio, prossimo avversario dei rossoneri in campionato. Gila, spagnolo classe 2000, è rimasto nel mirino dei rossoneri in realtà per tutta la stagione. A gennaio, durante il calciomercato invernale, il Milan aveva avuto dei dialoghi con il suo procuratore per valutare la possibilità di un trasferimento dell'ex canterano del Real Madrid alla corte di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, in difesa Tare vuole Gila: perché non è arrivato a gennaio e quanto vuole pagarlo il Milan Articoli correlati Calciomercato Milan, Tare vuole Gila già a gennaio! Le ultimeIl calciomercato non dorme mai, e il Milan continua a lavorare cercando dei rinforzi per la rosa di Massimiliano Allegri. Calciomercato Milan: Gila, Goretzka, Vlahovic e non solo … Tare vuole questi altri tre topLa sessione invernale di calciomercato è terminata da pochi giorni, ma in casa Milan non si smette mai di lavorare in ottica futura. Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato in difesa Tare vuole Gila... Temi più discussi: Serie A, Calciomercato Milan – Tare accelera per Milinkovic-Savic; Milan-Inter, il derby dei sogni sul mercato: Allegri su Milinkovic-Savic, Nico Paz per Chivu; Calciomercato Milan, osservato speciale contro la Lazio; André Milan, Pastore: Allegri, Tare e il lavoro di gruppo, inizio a pensare che…. Milan, rivoluzione in difesa: Tare lo prende in GreciaIl Milan continua la ricerca di un difensore e l'ultima idea arriva direttamente dalla Grecia: ecco tutti i dettagli ... calciomercatonews.com Calciomercato Milan, osservato speciale contro la LazioIl calciomercato non dorme mai, figuriamoci per un club sempre attento ai possibili innesti come il Milan. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, i rossoneri ... fantacalcio.it Calciomercato.it - facebook.com facebook #Vlahovic verso il #rinnovo con la @juventusfc: @acmilan tagliato fuori C’è una forte sensazione - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Juventus #Juve #transfers x.com