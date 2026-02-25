Calciomercato riscatto di Füllkrug incerto | ecco perché il Milan ha dei dubbi sul suo acquisto

Per il quotidiano romano, però, ad oggi il futuro di Füllkrug è incerto: il Milan non ha ancora deciso se esercitare o meno l'opzione di acquisto. Il centravanti classe 1993, ex Werder Brema e Borussia Dortmund, avrà, di fatto, queste ultime 12 partite di campionato per convincere la società della bontà della sua permanenza a titolo definitivo. Il Milan, secondo il 'CorSport', vuole capire se vale realmente la pena investire 5 milioni di euro e, soprattutto, occupare con Füllkrug una casella per l'attacco dei prossimi anni. Infatti, qualora 'Fülle' restasse in rossonero, firmerebbe un nuovo contratto di tre anni (con scadenza 30 giugno 2029, quindi di anni ne avrà già 36) ad uno stipendio più alto rispetto a quello percepito finora. I calcoli della dirigenza del Milan, dunque, toccano sia l'aspetto tecnico sia quello finanziario. Füllkrug, per poter restare al Milan anche in futuro, in pratica, dovrà convincere tutti a suon di gol e buone prestazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan su Füllkrug, ma quanti dubbi sul tedesco. Ecco perché non è il preferito dei rossoneriIl Milan valuta l'acquisto di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993 attualmente al West Ham.

Calciomercato Milan, ecco svelate le cifre per il riscatto di Fullkrug: i dettagliIl Milan ha ufficializzato l'ingaggio di Niclas Fullkrug dal West Ham in prestito.

