Rete Grobac La biblioteca degli architetti

È stata inaugurata la nuova biblioteca dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Grosseto. La struttura si trova in via Tripoli 159, all’interno della sede dell’Ordine. La biblioteca, chiamata Rete Grobac, è accessibile ai professionisti iscritti e contiene materiali riguardanti il settore dell’architettura. L’apertura è avvenuta recentemente, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento per studi e approfondimenti.

Inaugurata la biblioteca dell’ Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Grosseto, in via Tripoli 159, nella sede dell’Ordine. Un nuovo punto che va ad arricchire la Rete Grobac delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione della Maremma e dell’Amiata, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì dalle 16 alle 18. Sarà a disposizione non solo per la consultazione del patrimonio librario in esso contenuto, ma anche come spazio dedicato allo studio, alla consultazione, al coworking e all’incontro. "E’ stato aperto solo un nuovo spazio fisico, che porta a 38 i soggetti riuniti in rete – commenta Emiliano Rabazzi, presidente della Commissione di Rete Grobac – ma si apre anche una nuova finestra sul sapere per tutta la provincia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rete Grobac. La biblioteca degli architetti Anche l’Ordine degli Architetti entra a far parte della Rete Grobac! Notizie correlate Leggi anche: Nella Rete Grobac entra anche la biblioteca dell’Ordine degli architetti Leggi anche: Passaggio di consegne all'Ordine degli architetti, il grazie degli agronomi a La Mendola e gli auguri a Cimino Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Rete Grobac. La biblioteca degli architetti. Rete Grobac. La biblioteca degli architettiInaugurata la biblioteca dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Grosseto, in via Tripoli 159, nella sede dell’Ordine. Un nuovo punto che va ad arric ... lanazione.it Nella Rete Grobac entra anche la biblioteca dell’Ordine degli architettiLa Rete Grobac fa 38. È stato, infatti, dalla Commissione della Rete Grobac l’ingresso della nuova Biblioteca dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di ... lanazione.it