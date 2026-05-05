Una rete di defibrillatori nei quartieri si sta sviluppando con l’obiettivo di intervenire rapidamente in situazioni di emergenza. Recentemente, un episodio ha evidenziato l’importanza di avere strumenti a portata di mano per salvare vite umane. Un’associazione ha sottolineato che non bisogna rimanere passivi e che ogni secondo conta in caso di arresto cardiaco. La crescita della cultura dell’emergenza si accompagna a iniziative pratiche sul territorio.

"Quanto accaduto pochi giorni fa dimostra chiaramente che la cultura dell’emergenza sta crescendo": è con queste parole che i referenti di Sessantamilavitedasalvare, associazione che si batte da anni per diffondere la cultura dei defibrillatori automatici in tutto il territorio, hanato l’intervento del 30 aprile, nel parcheggio del Knights Palace in via Parma, dove un uomo di 53 anni è stato colpito da arresto cardiaco ed è stato salvato dall’intervento tempestivo di due allenatori degli stessi Knights, che hanno utilizzato il Dae esterno disponibile nella struttura. Dopo le prime due scariche rilasciate dallo strumento il cinquantatreenne, un medico in servizio nel reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale di Legnano, è stato preso in carico dall’equipe dell automedica Areu.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rete di defibrillatori nei quartieri. Sessantamilavitedasalvare: "Non si stia a guardare, serve agire"

Notizie correlate

Il Municipio Centro Est rafforza la rete di incontri nei quartieri per la popolazione anzianaDue cicli di incontri dedicati alla prevenzione e al benessere, con un’attenzione particolare alla popolazione anziana, sempre più centrale nel...

Defibrillatori automatici, si potenzia la rete sul territorio e aumenta la formazione dei cittadiniSono oltre 1550 i dispositivi attivi in provincia grazie alla sinergia tra Ausl Modena, Regione, Comuni, 118 e associazioni.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Rete di defibrillatori nei quartieri. Sessantamilavitedasalvare: Non si stia a guardare, serve agire; La rete salvavita di Parma si rafforza: 36 nuovi defibrillatori, ora sono 1.134; Il parco don Galvani di Podenzano ha un nuovo defibrillatore; Siurgus Donigala, nuovi defibrillatori in Piazza Europa e via Kennedy - L'Unione Sarda.it.

Rete di defibrillatori nei quartieri. Sessantamilavitedasalvare: Non si stia a guardare, serve agireLegnano, impulso al progetto dell’associazione dall’ultimo episodio di soccorso nel parcheggio del Knights Palace . ilgiorno.it

Pistoia, si amplia la rete di protezione contro l'infarto: donato un nuovo defibrillatoreSi rafforza a Pistoia la rete di intervento contro l’arresto cardiaco grazie all’installazione di un nuovo defibrillatore semiautomatico presso la sede ... gonews.it

Assist di Malen e poker dei giallorossi grazie alla rete di testa di Pisilli! Roma on fire - facebook.com facebook

GOOOOAAAAAL! È poker: rete di ALISSOONNN! #NapoliCremonese 4-0 x.com