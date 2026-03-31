Il Municipio Centro Est rafforza la rete di incontri nei quartieri per la popolazione anziana

Il Municipio Centro Est ha organizzato due cicli di incontri rivolti alla popolazione anziana nei diversi quartieri. Le iniziative si concentrano su temi di prevenzione e benessere, coinvolgendo residenti di tutte le età. L'obiettivo è rafforzare la presenza e la partecipazione della popolazione anziana nelle attività comunitarie, attraverso incontri programmati in diversi momenti e luoghi della zona.

Due cicli di incontri dedicati alla prevenzione e al benessere, con un’attenzione particolare alla popolazione anziana, sempre più centrale nel tessuto sociale dei quartieri. È quanto ha organizzato il Municipio Centro Est di Genova, con un ricco programma di iniziative aperte alla cittadinanza, realizzate in collaborazione con Ats Liguria - Asl 3 e realtà associative locali, e suddiviso tra il Gal del Lagaccio e la Casa di quartiere di via Carbone a Oregina. Il progetto nasce in un contesto demografico che evidenzia con chiarezza le sfide del territorio: nel Municipio Centro Est gli over 65 sono 23.242, pari al 26,9% della popolazione (contro il 24,2% della media nazionale), mentre gli over 85 superano le 4. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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