Resurrection | una sala piena alla fine del mondo

Bi Gan torna al cinema e, questa volta, raggiunge anche la distribuzione italiana. Il nome di questo maestro, ancora confinato in un certo circuito d’essai, è in realtà un nome che ha ormai fatto breccia nel pubblico internazionale. Da Kaili Blues fino a Resurrection, Bi Gan si è dimostrato capace di portare avanti un discorso linguistico nel cinema che, ormai, si credeva perduto. Non sono infatti più molti i registi che, per motivi commerciali o altro, si lasciano andare a un certo grado di sperimentalità, fornendo nuove declinazioni delle articolazioni cinematografiche prodotte tra presente e passato. Con Resurrection Bi Gan non solo si conferma un degno erede del “film saggio”, ma anche un attento osservatore del mondo – di questo mondo contemporaneo in cui, ormai, abbiamo smesso di sognare.🔗 Leggi su Screenworld.it

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The resurrection and the life | Hope beyond the grave | John 11:25-26

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