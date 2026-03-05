Teatro Giordano a mezzo servizio | tempi lunghi per tornare alla piena capienza Sala Fedora fuori uso

Il Teatro Umberto Giordano a Foggia rimane in parte chiuso, con i lavori di manutenzione ancora in corso. La Sala Fedora è attualmente fuori uso, mentre i tempi per tornare alla piena capienza si sono allungati oltre i 60 giorni stimati inizialmente. Il Comune ha comunicato che il rinnovo periodico di conformità richiede ancora tempo, lasciando il teatro parzialmente operativo.

L'istanza per il rilascio dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio è stata presentata, ma mancano all'appello una serie di documenti Si allungano i tempi per ripristinare la piena capienza del Teatro Umberto Giordano. Il 24 ottobre scorso, in una nota ufficiale, il Comune di Foggia aveva stimato in 60 giorni la durata dei lavori di manutenzione per ottenere il rilascio dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Si tratta del certificato scaduto il 10 dicembre 2024. L’ex candidato sindaco civico Giuseppe Mainiero, ‘Cassandra’ in Consiglio comunale, quell’anno aveva presentato un’interrogazione e a novembre aveva chiesto conto al Comando dei Vigili del Fuoco del Certificato prevenzione incendi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

