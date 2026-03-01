Sanremo 2026 Carlo Conti saluta la sala stampa alla fine del suo ultimo Festival

Al termine del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha preso la parola durante la conferenza stampa del giorno dopo la finalissima e ha salutato per l’ultima volta la sala stampa del Teatro Ariston. Con questo gesto si è concluso un capitolo importante della sua carriera legato all’evento musicale. La scena si è svolta davanti ai giornalisti presenti nella sala.

(LaPresse) Si chiude un capitolo importante al Festival di Sanremo. Durante la conferenza stampa del giorno dopo la finalissima, Carlo Conti ha salutato per l'ultima volta la sala stampa del Teatro Ariston, congedandosi ufficialmente dal Festival. Un momento carico di emozione che ha segnato il suo addio alla storica kermesse musicale. Per l'occasione, la famiglia Famiglia Vacchino, proprietaria del teatro, ha voluto omaggiare il conduttore con una targa, riconoscendo il lavoro svolto alla guida della manifestazione. Anche la sala stampa rooftop ha rivolto un ringraziamento a Conti per la collaborazione e il lavoro condiviso negli ultimi due anni.