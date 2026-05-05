Repubblica | Napoli Champions lunedì il match ball Tre opzioni per il rebus panchina

Il Napoli si avvicina a una settimana cruciale, con l’attesa per il match decisivo di lunedì. La squadra si allena intensamente in vista della partita, mentre si discute ancora sulla guida tecnica. Sono emerse tre diverse possibilità per la panchina in vista del prossimo impegno, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La partita rappresenta un momento importante per le ambizioni della squadra in questa stagione.

"> Il Napoli si prepara a vivere una settimana decisiva, tra campo e futuro. Come evidenzia Repubblica, gli azzurri avranno lunedì contro il Bologna il primo match point per la qualificazione in Champions League, un traguardo ormai a portata di mano. Repubblica sottolinea come la squadra di Conte possa affrontare la sfida con meno pressione, ma con l’obiettivo chiaro di chiudere i conti e blindare anche il secondo posto. La ripresa degli allenamenti a Castel Volturno segna l’inizio del conto alla rovescia. Repubblica evidenzia come la qualificazione rappresenti il traguardo minimo fissato dalla società a inizio stagione, già impreziosito dalla vittoria della Supercoppa.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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