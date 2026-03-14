Il Napoli si prepara ad affrontare il Lecce con l’obiettivo di ottenere i tre punti e rafforzare la propria posizione in classifica. In questa partita, l’allenatore ha riabilitato Anguissa tra le scelte a disposizione della squadra. La sfida si gioca prima della sosta, con i partenopei determinati a mantenere il ritmo e avvicinarsi sempre di più alla qualificazione alla prossima competizione europea.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli punta a consolidare la propria posizione nella corsa Champions prima della sosta. La squadra di Conte affronta il Lecce al Maradona con un obiettivo chiaro: continuare a vincere senza guardare troppo alla classifica. Come racconta la Repubblica Napoli, gli azzurri evitano proclami e preferiscono concentrarsi sulla partita contro i salentini, consapevoli che i tre punti rappresentano il passo più importante per avvicinare l’obiettivo europeo. Secondo la Repubblica Napoli, il Napoli arriva alla sfida con il Milan distante quattro punti ma con lo scontro diretto ancora da giocare al Maradona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli-Lecce, Conte ritrova Anguissa: obiettivo tre punti per blindare la Champions”

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