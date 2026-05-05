Romelu Lukaku si è recato nuovamente al centro sportivo della squadra, dove si allena abitualmente. La sua presenza è stata confermata anche per le prossime settimane, fino alla fine del campionato. Tuttavia, non è ancora chiaro se sarà reintegrato in rosa oppure resterà escluso dalla squadra ufficiale. La società sta valutando i prossimi passi da seguire riguardo alla sua posizione all’interno del gruppo.

"> Romelu Lukaku è pronto a tornare a Castel Volturno, stavolta fino al termine della stagione. Come evidenzia Repubblica, l’attaccante belga ha concluso il programma di riabilitazione ad Anversa e nelle prossime ore è atteso al centro sportivo del Napoli. Repubblica sottolinea come il suo rientro rappresenti un passaggio chiave per provare a ricucire il rapporto con Antonio Conte dopo lo strappo delle ultime settimane. Secondo quanto riportato da Repubblica, la frattura tra Lukaku e il club si è consumata a fine marzo, quando il giocatore ha deciso autonomamente di proseguire il recupero in Belgio, saltando due convocazioni e venendo successivamente multato.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Lukaku torna a Castel Volturno ma rischia di restare fuori rosa”

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