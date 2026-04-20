Repubblica | C’è Lukaku a Castel Volturno ma dal club nessun perdono

Romelu Lukaku è tornato a Castel Volturno, suscitando l’attenzione di media e tifosi. La presenza dell’attaccante belga si verifica in un momento di particolare tensione tra il calciatore e la società, che ha espresso chiaramente la sua posizione negativa nei suoi confronti. La situazione è al centro di molte discussioni, mentre il club non ha mostrato segni di apertura o di disponibilità a un reinserimento immediato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Il ritorno di Romelu Lukaku a Castel Volturno apre uno dei dossier più delicati della stagione. Come racconta Pasquale Tina su Repubblica, l’attaccante belga è pronto a rientrare al Training Center dopo la rottura di fine marzo. Ancora Pasquale Tina su Repubblica sottolinea come la scelta di restare in Belgio senza autorizzazione abbia incrinato profondamente il rapporto con il club. Repubblica, attraverso l’analisi di Pasquale Tina, evidenzia una situazione ormai tesa, con il Napoli che ha già adottato una linea dura.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “C’è Lukaku a Castel Volturno, ma dal club nessun perdono” Notizie correlate Leggi anche: Repubblica: “Per Lukaku è l’ultima “chiamata”. Il club lo aspetta a Castel Volturno” Leggi anche: Scoppia il caso Lukaku a Napoli: il belga diserta la ripresa a Castel Volturno. La reazione del club Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lukaku, il rientro a Napoli slitta al 20 aprile. Big Rom resterà fuori rosa, in estate sarà addio; Napoli, fissato il rientro di Lukaku. Cosa filtra sul reintegro e sul futuro dell'attaccante belga; Napoli, Hojlund torna a disposizione: gli azzurri aspettano i suoi gol; Repubblica - Lukaku è sereno, si sta allenando a Bruxelles e spera di evitare la rottura. Lukaku torna a Napoli ma potrebbe ripartire subito per il Belgio: il divorzio è ormai scrittoLukaku è tornato a Napoli ma potrebbe ripartire per il Belgio per preparare il Mondiale. Lo strappo sembra irreparabile. ilnapolista.it Caso Lukaku, Repubblica: C'è un'ipotesi clamorosa dopo il rientro a NapoliSecondo quanto riportato dall'edizione odierna La Repubblica, il rapporto tra Romelu Lukaku ed Napoli resta fortemente compromesso. tuttonapoli.net Burrasca in vista a Castel Volturno. #Conte farà tremare le pareti https://www.ilnapolista.it/2026/04/oggi-a-castel-volturno-tremeranno-le-pareti-conte-deve-ricaricare-un-napoli-che-ha-smesso-di-lottare/ - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, selfie e autografi per Anguissa all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno x.com