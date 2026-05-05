Le proteste contro il progetto minerario da cinque miliardi di dollari hanno portato alla sospensione delle attività nel paese. Gli scontri tra forze dell’ordine e manifestanti sono continuati nel quartiere di Romero, con alcune tensioni tra le parti. La mobilitazione ha causato il blocco delle operazioni e ha suscitato reazioni da parte di vari attori locali. La decisione di fermare il progetto è arrivata in risposta alle proteste e alle pressioni della comunità.

? Cosa scoprirai Come si sono evoluti gli scontri tra polizia e manifestanti a Romero?. Quali sono le reali conseguenze economiche del blocco per il PIL?. Perché la comunità di San Juan teme l'impatto della GoldQuest?. Chi dovrà mediare tra interessi minerari e tutela degli ecosistemi?.? In Breve Scontri a Romero causano quattro feriti tra gli agenti di polizia.. Giacimento GoldQuest contiene 1,1 milioni di once di oro, argento e rame.. Risorse minerarie stimate in 5 miliardi di dollari nella provincia di San Juan.. L'estrazione aurifera compete con il turismo come principale voce delle esportazioni.. Il presidente Luis Abinader ha disposto la sospensione immediata del progetto minerario Romero nella provincia di San Juan, dopo le proteste dei residenti contro l’impatto ambientale della società GoldQuest.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Repubblica Dominicana: stop al giacimento da 5 miliardi per le proteste

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