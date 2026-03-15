Italia-Venezuela e USA-Repubblica Dominicana World Baseball Classic 2026 | orari tv programma streaming

Nel torneo World Baseball Classic 2026, l’Italia si prepara a sfidare il Venezuela nella seconda semifinale, che si terrà alle 1. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La competizione vede protagonisti anche gli Stati Uniti e la Repubblica Dominicana, impegnate in un’altra semifinale. La sfida tra Italia e Venezuela si gioca tra le migliori nazionali di baseball al mondo.

Sarà il Venezuela l’avversaria dell’ Italia nella seconda semifinale del World Baseball Classic 2026: il match andrà in scena all’ 1.00 ora italiana di martedì 17 marzo, esattamente 24 ore dopo la prima semifinale, tra Stati Uniti e Repubblica Dominicana, in programma all’ 1.00 ora italiana di lunedì 16 marzo. Per il World Baseball Classic 2026 la diretta tv sarà fruibile per entrambe le semifinali su Sky Sport Arena, con il match dell’Italia anche su Rai 2 HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà visibile per entrambe le semifinali su Sky Go e NOW, con il match dell’Italia anche su Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile per il match dell’Italia su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Venezuela e USA-Repubblica Dominicana, World Baseball Classic 2026: orari, tv, programma, streaming Articoli correlati Leggi anche: Italia-USA oggi in tv, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streaming Dove vedere in tv Italia-USA, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streamingPassate le due partite contro Brasile e Gran Bretagna, per l’Italia al World Baseball Classic sta per arrivare il momento delle superstar USA. Aggiornamenti e notizie su Italia Venezuela e USA Repubblica... Temi più discussi: World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; Usa e Venezuela ristabiliscono le relazioni diplomatiche; La voce d’Italia/ Venezuela, il Modello Delcy: la Realpolitik di Trump nel cortile di casa - Aise.it; Trump: la guerra in Iran praticamente conclusa, per la leadership applicare la formula Venezuela. Italia in semifinale al World Baseball Classic 2026 contro il Venezuela: programma, orario e dove vedere la partita in direttaPrima semifinale di sempre per'Italia al World Baseball Classic 2026, grazie al successo su Porto Rico: gli azzurri affrontano il Venezuela, scopri quando giocano e dove vedere la partita. olympics.com «L’Italia può giocare un ruolo chiave per lo sviluppo del Venezuela»«Occorrerà sicuramente aspettare un periodo necessario ad avere un quadro più chiaro e definito della realtà del Paese in ambito politico e della sicurezza sociale, oltre a un nuovo quadro legislativo ... ilsole24ore.com SEMIFINALEEEEEEE Per la prima volta nella sua storia, l'Italia conquista un posto nelle semifinali del World Baseball Classic: battuto Porto Rico 8-6 a Houston. Nella notte tra lunedì e martedì una tra Giappone e Venezuela ci dirà se gli azzurri sono " facebook Oggi ho avuto un lungo colloquio telefonico con la Presidente ad interim del #Venezuela @delcyrodriguezv. L’Italia è legata al Venezuela da forti legami storici e culturali, grazie anche alla grande comunità italiana, e darà il suo contributo per la libertà e p x.com