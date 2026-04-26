Promozione Oggi alle 15.30 la penultima giornata Reno e Bagnacavallo Urge fare bottino

Alle 15.30 di oggi si disputano le partite della trentatreesima giornata del campionato di Promozione, penultima fase della stagione regolare. Le gare si svolgono tra le squadre di Reno e Bagnacavallo, con l'obiettivo di ottenere punti importanti in vista delle prossime sfide. Questa giornata rappresenta un momento chiave per le squadre che cercano di migliorare la posizione in classifica prima dell'inizio dei playoff.

Nel campionato di Promozione si giocano oggi, alle 15.30, le gare della trentatreesima giornata, penultima della ‘regular season’. Nel girone D, il Cervia United è atteso dal testacoda interno contro il Bellariva. I gialloblù sono al 3° posto con 54 punti e difendono la posizione – con essa anche il vantaggio del fattore campo per la semifinale playoff – dall’assalto della Vis Novafeltria che, a propria volta, insegue a 52. Il Cervia si troverà di fronte un avversario ‘disperato’ e obbligato a fare punti. Il Bellariva è infatti penultimo con 28 punti, in zona retrocessione, ma ‘vede’ la zona playout ad una sola lunghezza. Nella zona calda della classifica, il derby in programma al ‘Nostini’ di Sant’Alberto fra Reno e Classe conta in pratica solo per i padroni di casa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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