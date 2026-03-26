Una versione elettrica compatta e dal design curato, lunga 379 centimetri, si presenta come un'auto agile e facile da manovrare in città. La vettura offre una buona qualità costruttiva e un prezzo di partenza di circa 19.000 euro. La prova si concentra sulle caratteristiche di guida e sulla praticità del modello, ideale per gli spostamenti urbani.

Meno di due anni di tempo per inventare l’auto elettrica popolare, con un prezzo a partire da meno di 19.500 euro, ma costruita con gusto e cura dei particolari. Renault Twingo è stata l’auto che nel 1992 ha segnato una rivoluzione tra le utilitarie in fatto di disinvoltura nel design. Seconda e terza generazione non hanno poi lasciato il segno che promette la quarta. Nuova Renault Twingo E-Tech Electric nasce elettrica, è stata sviluppata in 22 mesi e ha stile, ma soprattutto tenuta di strada e comfort che consentirebbero anche di andare con soddisfazione ben oltre un utilizzo cittadino, salvo scontare ma il compromesso delle batterie: per tenere basso il listino non permettono una autonomia superiore ai 263 km dichiarati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Renault Twingo E-Tech, la prova dell'elettrica sfiziosa in città

Articoli correlati

Renault Twingo E-Tech Electric sotto i 20.000€: da oggi ordinabile l’elettrica più economica della LRenault apre oggi, 11 febbraio 2026, gli ordini per la nuova Twingo E-Tech Electric Evolution, la versione più accessibile della city car elettrica...

Nuova Twingo, la piccola Renault riparte dalla città con una formula elettrica più fresca, semplice e popIbiza è uno di quei posti che sembrano fatti apposta per mettere alla prova un’auto come la nuova Renault Twingo.

Renault Twingo E-Tech ritorna al passato ma è SOLO ELETTRICA | I 10 Segreti

Aggiornamenti e notizie su Renault Twingo

Temi più discussi: Renault Twingo E-Tech: Prezzo cinese e guida europea; RENAULT TWINGO E-TECH ELECTRIC: NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEGMENTO A; Renault Twingo elettrica, l’abbiamo provata in anteprima: come è andata; Renault Twingo elettrica: divertente, pratica e pronta per la città.

Renault Twingo E-Tech Electric, carrozzeria, abitacolo e interni FOTOGALLERY COMPLETATutte le foto della nuova Renault Twingo che torna nel 2025 in versione 100% elettrica, con l’obiettivo di rilanciare il segmento delle city car EV economiche. Prodotta a Novo Mesto (Slovenia), la nuo ... newsauto.it

Renault Twingo E-Tech Electric alla prova: piccola si, ma convincente. E con quel look...Scopri Renault Twingo E-Tech Electric: prova e consumi della city car BEV compatta, fino a 263 km di autonomia, agile nel traffico e ricca di tecnologia ... motorbox.com

` % Abbiamo guidato la nuova Renault Twingo sulle strade di Ibiza per un primo contatto con la nuova generazione della compatta urbana. Design sbarazzino, dimensioni comp - facebook.com facebook

Renault Twingo E-Tech Electric: spazio e stile a poco prezzo - Video x.com